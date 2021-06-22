Минобрнауки: разработка программы по "чипированию мозга" не ведется из-за ее нецелесообразности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не разрабатывается Федеральная программа по чипированию мозга, ее признали нецелесообразной еще в конце прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация, что правительство разрабатывает новую федеральную программу под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы», направленную на развитие технологий нейроинтерфейсов. Сообщалось, что в рамках программы предполагается вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Также уточнялось, что документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. Однако в Кремле заявили, что не слышали о такой программе.