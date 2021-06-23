Оргкомитет запретил продажу алкоголя во время Олимпиады в Токио Фото: REUTERS

Продажа алкоголя на спортивных объектах во время Олимпийских игр в Токио будет запрещена. Об этом во время пресс-конференции журналистам заявила глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

- Мы решили запретить продажу алкоголя на спортивных объектах во время Олимпиады. Также зрителям будет запрещено проносить любые спиртные напитки с собой на стадионы, - сказала она.

Также Хасимото добавила, что зрители, чья температура тела будет выше 37,5, не смогут посетить стадионы.

Ранее сайт kp.ru писал, что Олимпиада в Токио в текущем году состоится, даже если в городе введут чрезвычайное положение на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявлял глава координационной комиссии Игр Джон Коут после заседания координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских игр в японской столице.

Напомним, Олимпиада, перенесенная с прошлого на 2021 год, пройдет с 23 июля по 8 августа.