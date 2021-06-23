В Москве 23 июня 2021 ожидается рекордная жара до +36

22 июня, в столице был побит температурный рекорд, который держался более 100 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 23 июня, в Москве ожидается жаркая погода без осадков. При этом может быть установлен очередной температурный рекорд - воздух может прогреться до плюс 36. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня, к сожалению, погода останется очень жаркой с температурным режимом на 10-12 градусов выше средних многолетних значений ... Сегодня максимальная температура воздуха плюс 34-36», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Волосюк уточнила, что ветер будет южный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Кроме того, согласно прогнозам, жара ожидается и в Подмосковье, где будет от плюс 32 до плюс 37.

Напомним, днем ранее, 22 июня, в столице был побит температурный рекорд, который держался более 100 лет. Столбик термометра поднялся до 33,7 градуса тепла. В городе был снова объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который был введен в Москве с воскресенья. 20 июня и в понедельник, 21 июня.