В ближайшее время в Москве будет доступна вакцина "Спутник Лайт"

В ближайшее время в Москве будет доступна станет "Спутник Лайт" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время в Москве будет доступна однокомпонентная интраназальная вакцина «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении властей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий московский департамент торговли и услуг.

«Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник Лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки», - сказал замруководителя аппарата мэра Москвы в среду, 23 июня, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российские регионы до 30 сентября получат не менее четырех миллионов доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом говорилось в поручении правительства.

Напомним, ранее старший научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что прививка «Спутник Лайт» предназначена для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболел ею и теперь хочет усилить иммунную реакцию своего организма.