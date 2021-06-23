В Роспотребнадзоре объяснили, как жара повлияет на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил влияние высоких температур на коронавирус.

Вот уже несколько дней в центральной части страны стоит аномальная жара, на 23 июня синоптики прогнозируют москвичам + 36 тепла. В такую погоду нужно поберечь здоровье и без необходимости не бывать на улице. Но есть у жары и плюсы – она поможет в борьбе с коронавирусом.

Обычно при жаркой погоде и активном солнечном излучении вирусы быстро разрушаются на поверхностях. Но в случае с COVID-19 тепло не окажет большого влияния, так как вирус распространяется воздушно-капельным путем.

- Еще год назад многие исследователи были уверены, что коронавирус станет сезонным возбудителем, как и другие возбудители ОРВИ. Но, похоже, эти прогнозы не сбылись. Жара не вносит решающего вклада в борьбу с болезнью, - говорит Лебедев в беседе с NEWS.ru.

Он приводит в пример Индию, где ежедневно +30, но при этом был настоящий «коронавирусный шторм».

Тем не менее, теплая погода вносит свои коррективы. Люди меньше находятся в помещениях и выходят на открытый воздух, что помогает немного снизить распространение COVID-19.

- Но в конечном счете все зависит не от капризов погоды, а от поведения человека. Социальная дистанция, ношение масок, ограничение социальной активности, обработка рук и, конечно же, вакцинация. Это лучший способ защиты от COVID-19, - заключил специалист.

А там временем в Москве продлен "желтый уровень" погодной опасности из-за чрезмерно высоких температур. Люди спасаются прохладительными напитками и мороженным. Продажи последнего выросли на 41,2% в сравнении с прошлой неделей. Потребление кваса и тоника выросло в среднем на 44%, воды — на 34%, соков и нектаров — на 16,4%.

Не меньшим спросом пользуется климатическая техника. Продажи вентиляторов в столице с начала июня увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом мая, сообщает газета "Известия".