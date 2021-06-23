Власти Москвы сообщили, что проверка QR-кода в ресторанах займет менее 5 секунд

Власти Москвы: проверка QR-кода в ресторанах займет менее 5 секунд Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что проверка QR-кода у посетителей столичный ресторанов займет менее пяти секунд.

- Очень простая система, при этом много вчера было споров относительно того, что какие-то затраты надо понести, рестораторам нагрузка. Никаких затрат никто не несет. <...> Вся проверка занимает меньше 5 секунд, — сказал он в эфире "Соловьев Live".

Немерюк пояснил, что код можно предоставлять в электронном виде или на распечатанном листе.

Напомним, московские власти с 28 июня 2021 вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. С понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней. В заведениях общепита будут пускать при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.