Сенатор Цеков назвал предстоящие учения НАТО в Черном море подготовкой к войне с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает, что предстоящие учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются подготовкой к войне с Россией и курсом на дальнейшую милитаризацию Украины.

«Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Взят курс на дальнейшую милитаризацию Украины. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией», - приводит РИА Новости слова сенатора, который напомнил, что Москва «категорически против» проведения этих учений.

Цеков отметил, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно. По его словам, эти учения направлены против России и Черноморского флота.

Напомним, украино-американские учения Sea Breeze будут идти две недели - с 28 июня по 10 июля. В них задействуют пять тысяч военнослужащих, а также 32 корабля из 32 стран. Как писал сайт kp.ru, Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров, указав на то, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море.