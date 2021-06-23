Михаил Мишустин заявил, что своевременная цифровизация в России помогла достойно бороться с пандемией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что своевременная цифровизация в России помогла достойно ответить на вызов пандемии коронавирусной инфекции.

- Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан, — сказал он участникам конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Напомним, 23 июня в России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 534. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается Московская область с рекордным показателем 2 323. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заболели 1 092 человека.Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 548 летальный исход.