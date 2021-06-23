Кремль обеспокоен новым очагом напряженности на границе Афганистана и Таджикистана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментироовал ситуацию в Афганистане и возникновение нового очага напряженности на афганско-таджикской границе.

"В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства <...> Таджикистан - очень близкое, партнерское нам государство. Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал представитель Кремля журналистам.

22 июня телеканал Ariana News сообщил, что боевики радикального запрещённого в РФ движения "Талибан" захватили населенный пункт Шерхан в Афганистане. Рядом расположен порт на границе страны с Таджикистаном. После прихода талибов пограничники уступили им поселок без сопротивления. В Шерхане находится также КПП и соединяющий две страны мост, перекинутый через реку Пяндж.

Ранее Вашингтон сообщил о выводе половины своих военных из Афганистана. Но при этом в американских ВС сообщили, что намерены по-прежнему преследовать террористические группировки.