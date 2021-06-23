Военный атташе Британии вызван в Минобороны РФ из-за инцидента с эсминцем Defender в Черном море

Defender Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 июня, военный атташе Великобритании вызван в Министерство обороны России из-за инцидента с британским эсминцем Defender, который ранее нарушил российскую границу британским у мыса Фиолент в Черном море.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, в 11.52 по московскому времени эсминец Defender пересек российскую границу у мыса Фиолент, после чего он был предупреждён о применении оружия, однако не отреагировал. В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, а в 12.19 российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. Британский покинул российские воды в 12.23.