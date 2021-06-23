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Здоровье23 июня 2021 14:30

Минздрав рекомендовал "Спутник V" и "Спутник Лайт" для вакцинации диабетиков

В условиях роста заболеваемости необходимо ревакцинироваться раз в шесть месяцев, отметили в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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"Спутник V" и "Спутник Лайт" рекомендовали для вакцинации диабетиков

"Спутник V" и "Спутник Лайт" рекомендовали для вакцинации диабетиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России рекомендовала использовать отечественные препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт" для вакцинации больных диабетом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

- "Спутник Лайт", как и "Спутник V", рекомендован для вакцинации граждан с диабетом. По мнению главного эндокринолога Минздрава России академика Ивана Дедова, сахарный диабет является прямым показанием для вакцинации, — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав сообщил, что в условиях роста заболеваемости необходимо ревакцинироваться раз в шесть месяцев. В ведомстве уточнили, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, но не гарантирует стопроцентную защиту от инфекции.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дефицита вакцины от коронавирусной инфекции в России не будет. Он отметил, что нехватка препаратов от коронавируса в ряде регионов является временной, и выразил уверенность, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Производство налажено и осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления, рассказал официальный представитель Кремля.