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Общество23 июня 2021 14:50

Пушков назвал провокацией нарушение российских границ британским эсминцем

По мнению сенатора, корабль создавал основу для международного скандала
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Алексей Пушков назвал провокацией нарушение российских границ британским эсминцем

Алексей Пушков назвал провокацией нарушение российских границ британским эсминцем

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море.

Эксперт отметил, что Великобритания лежит в других морях, поэтому эсминец явно не собирался защищать собственную безопасность. Он добавил, что Британия давно перестала быть "царицей морей".

- Единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии, — написал Пушков у себя в Telegram.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. В 11:52 британский эсминец пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Defender вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Он был предварительно предупрежден о том, что после нарушения границы будет открыт огонь. Команда британского судна проигнорировала предупреждение.