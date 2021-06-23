Алексей Пушков назвал провокацией нарушение российских границ британским эсминцем Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море.

Эксперт отметил, что Великобритания лежит в других морях, поэтому эсминец явно не собирался защищать собственную безопасность. Он добавил, что Британия давно перестала быть "царицей морей".

- Единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии, — написал Пушков у себя в Telegram.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. В 11:52 британский эсминец пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Defender вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Он был предварительно предупрежден о том, что после нарушения границы будет открыт огонь. Команда британского судна проигнорировала предупреждение.