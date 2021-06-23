Минздрав РФ: вакцинация «Спутником V» не влияет на мужскую репродуктивную систему Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает негативного влияния на мужскую репродуктивную систему. Об этом в среду, 23 июня, говорится в сообщении пресс-службы НМИЦ эндокринологии российского министерства здравоохранения.

- Вакцинация «Спутником V» не оказала негативного влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы. Такие данные приводятся в статье научного журнала «Проблемы репродукции» после исследования, которое было проведено группой ученых из НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса разработанным центром препаратом «Спутник V» не грозит бесплодием. Специалист объяснил, что вакцина сделана на основе двух аденовирусов, которые появились в человеческой популяции очень давно.