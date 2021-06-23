Путин поручил проконтролировать поступление дополнительных денег на медицину. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству взять на контроль вопрос поступления дополнительных средств на медицину. Глава государства подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы не было сбоев.

"Для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги. Насколько я помню, 6 миллиардов рублей. Деньги-то есть? Поступили деньги?" - обратился президент к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко на совещании с правительством после доклада министра о расширении программы диспансеризации.

В свою очередь министр уточнил, что этот вопрос с министерством финансов отработан, дополнительные деньги должны быть направлены по выставленным счетам.

Президент России отметил, что министр здравоохранения должен постоянно находиться в контакте по этому вопросу. Он отметил, что деньги должны поступить вовремя и без сбоев. Отработать эту программу, по словам президента, Мурашко должен с министром финансов России Антоном Силуановым.

Ранее стало известно, что Правительство РФ выделит на борьбу с коронавирусом дополнительно 11 миллиардов рублей.