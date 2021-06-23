Минобороны РФ призвало Британию провести расследование инцидента с эсминцем в Черном море

Российское Минобороны призвало Британию провести расследование инцидента с эсминцем в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское Министерство обороны считает, что Великобритания должна провести расследования инцидента с эсминцем Defender, который нарушил российскую границу.

- Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем, — гласит сообщение ведомства.

В Минобороны отметили, что ведомство расценивает действия эсминца как грубое нарушения конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. в 11:52 британский эсминец пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Он был предварительно предупрежден о том, что после нарушения границы будет открыт огонь. Команда британского судна проигнорировала предупреждение. После чего российский корабль и истребитель выполнили предупредительную стрельбу.