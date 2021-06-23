В Подмосковье обсуждается вопрос о допуске в общественный транспорт только по QR-коду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что власти Подмосковья могут с 1 июля 2021 сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от ковида жителям.

"Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", - сказала Стригункова.

Ранее, 23 июня, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление по усилению ограничений, связанных с коронавирусом. Так, запрещается проведение мероприятий, одновременное посещение которых превышает 50 человек. Также временно приостановлена работа детских комнат, зоопарков и аттракционов. Посетить места общественного питания - рестораны и кафе, можно будет только при наличии QR-кода.