Центр Гамалеи подал документы на исследование «Спутника V» среди детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на исследование «Спутника V» среди детей. Об этом в среду, 23 июня, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Ученый отметил, что в исследовании по применению препарата у детей, вероятно, будут принимать участие подростки с 12 лет, а не с 15-ти, как планировалось.

Ранее Александр Гинцбург прокомментировал использование «Спутника V» среди беременных. Он отметил, что препарат центра имени Гамалеи не способен нанести вред не только будущей матери, но и ребенку. Вакцина будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания. Начать применение вакцины среди беременных можно будет уже в июне 2021 года.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ с января 2021 года. "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса в мире. Препарат был зарегистрирован в августе прошлого года.