FT: Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с лидерами стран Европейского союза. Эту инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет в среду, 23 июня, газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

- Инициатива вызвала нарекания со стороны некоторых стран Европы, поскольку была обнародована непосредственно накануне саммита Евросоюза. Германия и Франция настаивают на том, чтобы в итоговом заявлении саммита смягчились формулировки, касающиеся России, - говорится в материале издания.

Источник газеты утверждает, что Берлин и Франция подчеркнули готовность взаимодействовать с российской стороной по темам, которые представляют взаимный интерес. Лидеры двух стран предложили Еврокомиссии определить «конкретные предложения и рычаги влияния» для взаимодействия с Россией в некоторых областях, в том числе в сферах борьбы с изменением климата, сотрудничества в борьбе с терроризмом, здравоохранении и других.

При этом в Германии считают, что прошедший 16 июня в Женеве российско-американский саммит может послужить основой для нормализации отношений Запада с Россией.