В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что самовыгул необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей. Он отметил, что в некоторых регионах России животные, которые выпускаются утром на улицу и загоняются обратно лишь вечером, являются проблемой.

"Те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям СМИ, где случились нападения стай животных на человека, и в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные - они хозяйские, они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что для решения проблемы с безнадзорными или выброшенными на улицу животными нужно ввести административную ответственность для их владельцев. Бурматов также считает, что проблему поможет решить всеобщая и бесплатную регистрация животных, и дальнейшая их стерилизация.

Глава думского комитета отметил, что изменения предложено внести в существующий федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".