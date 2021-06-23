После события с британским эсминцем Клинцевич посоветовал провокаторам "не пробовать на зуб" Россию

Политик ответил на провокацию британского эсминца в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский политический и военный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал провокацию британского эсминца, которая была устроена в Черном море.

Политик поприветствовал решительные действия российских военных и напомнил, что это было последним предупреждением для всех, кто рассчитывает «пробовать на зуб» Россию.

- Уверен, что эта история послужит всем уроком. Есть наше законодательство, есть международные правила, и все это было британцами нарушено, - рассуждает в беседе с ФАН экс-сенатор.

Он уверен, что во время учений «начальники из НАТО сознательно подставили британский корабль и всех, кто на нем находился, чтобы спровоцировать Россию».

Собеседник издания полагает, что теперь Россия будет всегда поступать подобным образом. А провокаторы должны знать, что в следующий раз все завершится трагично.

- Следующий подобный инцидент закончится для провокаторов трагически. Дискуссии закончились, - заключил Клинцевич.

Ранее в Минобороны сообщили, что против британского эсминца Defender, который пересек границу России в Черном море у мыса Фиолент, было применено предупредительное бомбометание. Британский эсминец на три километра углубился в территориальные воды РФ.