Врач напомнил о мерах безопасности в очереди на прививку от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В очереди на прививку от коронавируса необходимо соблюдать все меры безопасности и предписания Роспотребнадзора, в том числе социальную дистанцию и масочный режим. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил инфекционист и врач-педиатр Евгений Тимаков.

- Я был в нескольких местах, где проводят вакцинацию. Люди стоят, не соблюдая никакой дистанции, маска просто для видимости висит на подбородке. Люди не понимают, что в этой же толпе может быть тот самый бессимптомный носитель. А потом получатся различные фейки: человек сделал прививку, через четыре-пять дней заболел «из-за прививки», вакцина якобы не спасла. Не вакцина не спасла, а люди не понимают, что нужно соблюдать нормы по социальной дистанции и ношению масок, - подчеркнул кандидат медицинских наук.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова ответила, что будет, если такой бессимптомный носитель коронавируса, не зная о болезни, сделает прививку. Она пояснила, что человек продолжит болеть, поскольку инфекция уже развилась.

- Если человек только получил дозу вируса и сделал прививку, то через обычный инкубационный период он заболеет, потому что прививка на следующий день, через два дня, через три дня еще не защищает, еще не успели выработаться защитные силы, - объясняет она.

Евгений Тимаков добавил, что при этом уже болеющему человеку вакцинация от коронавируса не причинит никакого вреда. Он также пояснил, что если бы перед вакцинацией всем нужно было бы сдавать ПЦР-тесты и тесты на антитела, то в условиях массовой прививочной кампании - это бы просто перегрузило и так загруженную систему здравоохранения.

- Массовые кампании в общественном здоровье должны быть спроектированы так, чтобы их наиболее просто, удобно и быстро можно было применять. Главное, вы должны знать, что никаких данных за бОльшую опасность для вас, если вы сделаете прививку и уже заражены вирусом, нет, - подчеркнул он.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее врачи Евгений Тимаков и Надежда Чернышова также выразили мнение о том, что обязательные прививки от коронавирусной инфекции необходимо было ввести еще раньше, чтобы увеличить темпы вакцинации в России.