Врачи считают, что обязательную вакцинацию нужно было вводить еще раньше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательные прививки от коронавирусной инфекции необходимо было ввести еще раньше, чтобы простимулировать вакцинацию в России и увеличить ее темпы. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» в среду, 23 июня, выразили врачи.

Так врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что полностью поддерживает ограничительные меры, введенные на фоне пандемии.

- И я даже считаю, что их надо было вводить еще раньше. Возможно, это простимулировало бы вакцинацию и увеличило бы ее темпы, - отметила медик.

Ее мнение поддержал инфекционист и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По словам врача-педиатра, обязательную вакцинацию от коронавируса следовало ввести на месяц раньше.

- Вакцинацию обязательную я бы сделал раньше. Но ситуация такая, что человеку тяжело объяснить, что начинается рост заболеваемости без видимого роста заболеваемости. То есть, если мы не видим официальных высоких цифр, ну, как объяснить людям, что у нас все плохо? Пока визуально этого не видно, вводить раньше мер мы не можем, люди этого не поймут. По этой причине были введены меры буквально в первые дни, когда пошел видимый рост заболеваемости, - объяснил он.

Как ранее писал сайт Kp.ru, инфекционист Евгений Тимаков на радио «КП» также объяснил, почему следует проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции через полгода после болезни.