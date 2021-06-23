Основателя McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Испании Фото: СОЦСЕТИ

Известного американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме. Основатель компании McAfee умер в среду, 23 июня, пишет газета Diario.

Причина смерти предпринимателя пока что не уточняется.

Джон Макафи был задержан в Испании в минувшем 2020 года по запросу Соединенных Штатов. Министерство юстиции США тогда заявило, что предприниматель годами уклонялся от уплаты налогов, переводил деньги на чужие банковские счета, покупал криптовалюту, а также не предоставлял налоговые декларации четыре года подряд. Накануне стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Штатам.

В 1987 году бизнесмен основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году данную компанию приобрела корпорация Intel.