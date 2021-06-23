СБУ внесла Филиппа Киркорова в список угроз нацбезопасности Украины

Филиппа Киркорова внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

На Украине сочли, что российский певец Филипп Киркоров угрожает национальной безопасности Незалежной. В среду, 23 июня, стало известно, что украинское министерство культуры и информационной политики внесло короля российской эстрады в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности соседней страны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что Филипп Бедросович внесен в перечень «угроз» на основании «обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

«11 июня 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича», - говорится в сообщении Минкульта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Филиппа Киркорова назвали музыкантом года.