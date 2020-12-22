«Мне не привыкать»: Филиппа Киркорова назвали музыкантом года

Музыкантом года 6% респондентов назвали Филиппа Киркорова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По традиции в конце декабря ВЦИОМ размещает на своих ресурсах итоги в всероссийского опроса общественного мнения.

Самым популярным актёром 2020 года россияне назвали Константина Хабенского (5%), «серебро» у Александра Петрова (4%), а у Сергея Безрукова - бронза (3%).

Главными кинофильмами назвали «Т-34» и «Холоп» (по 3%), «Джентельмены» и «Движение вверх» (по 2%).

Музыкантом года 6% респондентов назвали короля поп-сцены Филиппа Киркорова. По 4% голосов у Николая Баскова и маэстро Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг ВЦИОМа попали кумиры подростков - Егор Крид и скандальный блогер и певец Моргенштерн (по 2%).

- Мне, конечно, не привыкать. Но приятно! Итоги 2020, - написал в Инстаграме Филипп.

Артиста сразу поздравили композитор Игорь Крутой, блогер Дава, актриса Олеся Судзиловская.

- Лучший из лучших, - порадовался за Филиппа бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян.

В этом году Киркоров выпустил сразу несколько хитов. Самые громкие - «Романы» (где в клипе снялась Екатерина Варнава) и дуэт с Давой «Ролексы», получивший на минувшей «Песне года» диплом за «Дуэт года».

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