Иммунолог дал три совета, что делать между двумя прививками от коронавируса

Иммунолог рассказал, что нужно делать между двумя прививками от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как нужно себя вести после первого укола вакцины против коронавируса, пока человек не получил вторую дозу препарата. Специалист дал три главных совета о том, что нужно и чего нельзя делать в этом промежутке времени.

Во-первых, обязательно нужно носить защитную маску в людных местах, а еще лучше – респиратор 2-го класса защиты.

Второй совет эксперта: старайтесь спать не менее семи – восьми часов. Дело в том, что ученые уже давно доказали, что дефицит сна ухудшает работу иммунной системы, в том числе формирование поствакцинальных антител.

Третья рекомендация иммунолога – не нужно злоупотреблять солнечными ваннами, поскольку избыток ультрафиолета тоже негативно влияет на иммунитет.

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