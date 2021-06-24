Соблюдение требований о вакцинации работников будет контролироваться в сплошными проверками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Контроль за соблюдением требований о вакцинации от коронавирусной инфекции будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. Такое заявление сделал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как уточняется, в случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников будет грозить приостановка работы сроком на 90 суток, поскольку речь будет идти о «нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 Управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, в Оперштабе также сообщили, что в период отстранения от работы непривитым от коронавирусной инфекции сотрудникам зарплата не начисляется, а также данный период не включается в стаж, дающий право на отпуск.