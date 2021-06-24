Оперштаб: в период отстранения от работы непривитым сотрудникам зарплата не начисляется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период отстранения от работы непривитым от коронавирусной инфекции сотрудникам зарплата не начисляется. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что также в этот период не включается в стаж, дающий право на отпуск.

Как пояснили в Оперштабе, подлежащие обязательной вакцинации работники могут отказаться от прививок, однако при отсутствии медицинских противопоказаний они должны быть отстранены от работы.

«Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», - говорится в сообщении Оперштаба.

Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы сообщили и Московская область. Позже такую же меру приняли в ряде других регионах страны.