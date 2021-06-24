«Беcковидный» режим в Москве не распространяется на продуктовые магазины и аптеки Фото: Мария ЛЕНЦ

«Беcковидный» режим в Москве не распространяется на продуктовые магазины и аптеки. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки», - говорится в сообщении Оперштаба.

Напомним, с 28 июня 2021 власти Москвы вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. Согласно новым правила, с понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней. В заведениях общепита будут пускать при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.