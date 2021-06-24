МИД РФ заявит послу Британии жесткий демарш из-за ситуации с эсминцем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России заявит послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы заявили вчера, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш», - сказала дипломат в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что предстоящая встреча, «будет неприятной для британской стороны».

Реакцию Лондона, где ранее заявили об отсутствии предупредительных выстрелов, Захарова назвала враньем в лицо. «Видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист всё это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье», - отметила представитель ведомства.

Тем временем главком ВМФ, комментируя инцидент, заявил, что береговые войска отслеживали британский эсминец. При этом, по его словам, российский флот действовал грамотно, а авиация - филигранно.

Напомним, ранее корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту корабля во время инцидента, заявил, что британский эсминец Defender специально вошел в воды России. По словам журналиста, корабль приближался к южной оконечности Крыма, его системы вооружения были уже заряжены, а «капитан настаивал, что ему нужен был только безопасный проход по международно признанному судоходному пути».