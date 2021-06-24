Журналист ВВС рассказал, что британский эсминец специально вошел в воды России

Инцидент с британским эсминцем около мыса Фиолент Фото: REUTERS

Британский эсминец Defender специально вошел в воды России. Об этом сообщил корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту корабля во время инцидента.

По словам журналиста, когда эсминец приближался к южной оконечности Крыма, его системы вооружения были уже заряжены, а «капитан настаивал, что ему нужен был только безопасный проход по международно признанному судоходному пути».

Корреспондент BBC также рассказал, что он слышал предупреждения российских пограничников и позже – выстрелы. Таким образом, Джонатан Бил опроверг заявление Минобороны Великобритании о том, что их корабль не заходил в российские воды, а якобы «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря, недалеко от мыса Фиолент. Черноморский флот совместно с пограничниками остановил иностранный корабль и вынудил его экипаж покинуть территориальные воды страны. Команду эсминца предупредили, что что после нарушения границы будет открыт огонь, однако она проигнорировала предупреждение, после чего российский корабль и истребитель выполнили предупредительную стрельбу.

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