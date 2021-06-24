Роспотребнадзор: Нынешняя пандемия – не последняя

Нынешняя пандемия – не последняя, заявила Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешняя пандемия коронавируса – не последняя, человечеству нужно готовиться к новым вызовам, сказала журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная», – высказала мнение глава ведомства.

По словам Поповой, сегодня угрозу на фоне пандемии представляет переизбыток информации о ней, когда население вводят в заблуждение фейками, пытаясь таким образом управлять эпидемическим процессом. Инфодемия, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора, уничтожает тенденции к восстановлению здоровья во многих странах мира.

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявлено 20 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 388 695 человек. Жертвами вируса стали 131 463 заболевших, а выздоровели 4 915 615 человек.