Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может быть следующим

Эдвард Сноуден Фото: REUTERS

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «может быть следующим» после того, как разработчик антивирусной компании McAfee Джон Макафи накануне был найден мертвым в тюремной камере Барселоны.

Как писал сайт kp.ru, накануне смерти бизнесмена стало известно о том, что испанский суд одобрил его выдачу разработчик антивирусной компании Штатам, где его обвиняли в том, что он уклонялся от уплаты налогов, переводил деньги на чужие банковские счета, а также не предоставлял налоговые декларации четыре года подряд.

«Европа не должна выдавать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе настолько несправедливой, и тюремной системе настолько жестокой, что подсудимые по рождению скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж», - написал экс-сотрудник ЦРУ в Twitter.

Сноуден отметил, что до реформирования системы должен остаться мораторий - право на отсрочку платежа по долговому обязательству.

Напомним, Ассанж был задержан в апреле 2019 года по запросу США. Основателя WikiLeaks обвинили в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозило до 175 лет тюрьмы.