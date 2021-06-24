Основатель McAfee оставил послания перед своей смертью в испанской тюрьме Фото: соцсети

Основатель компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Джон Макафи, который был найден мёртвым в испанской тюрьме, оставил на странице в Twitter сообщение на случай своей смерти.

В сообщении, опубликованном 15 октября 2020 года, разработчик компании написал, что не намерен совершать суицид. По его словам, он был всем доволен и у него есть друзья.

Макафи также написал, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, ранее погибшего в американской тюрьме, это будет «не его вина».

Как писал сайт kp.ru, известный американский и британский программист и бизнесмен умер в среду, 23 июня. Джон Макафи был задержан в Испании в прошлом году по запросу США, где заявили, что предприниматель годами уклонялся от уплаты налогов, переводил деньги на чужие банковские счета, а также не предоставлял налоговые декларации четыре года подряд. Накануне смерти бизнесмена стало известно о том, что испанский суд одобрил его выдачу Штатам.