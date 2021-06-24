Мишустин поручил внести в правительство проекты решений по экспортным пошлинам на металлы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правительство должно срочно внести проекты решений по пошлинам на вывоз металлов, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Как отметил глава правительства, вопрос о пошлинах на экспорт металлопродукции – крайне важный и актуальный для России. Экспортные сборы предлагается установить на период с 1 августа до 31 декабря 2021 года, инициатива поддержана министром финансов Антоном Силуановым, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Как писал сайт kp.ru, ранее Белоусов заявил, что российские металлурги за 2020 год получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в госбюджет. Директор группы НЛМК Владимир Лисин назвал эту идею «синдромом Госплана». Он отметил, что в этом предложении не учитываются возросшие налоговые поступления от металлургов в федеральный и региональные бюджеты.

В конце 2020 года несколько застройщиков в России отметили резкий рост стоимости металлопроката, что повлияло на себестоимость строительства. С февраля этого года были введены ограничительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов. При этом предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей.