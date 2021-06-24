Многоэтажка обрушилась в Сёрфсайде под Майами. Фото: полиция Майами/ instagram.miamibeachpd.

В городе Серфсайд американском штате Флорида обрушилось многоэтажное здание. Об этом сообщила в четверг, 24 июня, пожарная служба округа Майами-Дейд на своей странице в Twitter.

"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад <...>находятся на месте происшествия. Оказывается содействие со стороны муниципальных пожарных служб", - говорится в публикации.

На данный момент информации о пострадавших и причинах происшествия не поступало.

Подобный случай произошел в 2018 году. В Майами обрушился пешеходный мост. В результате инцидента погибли люди. Многие из прохожих получили травмы различной степени тяжести. Рухнувший мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами, при этом под ним всегда было припарковано много машин.