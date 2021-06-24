Температура воздуха в Москве 24 июня 2021 достигла рекордных 33,8 градусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура в Москве в очередной день побила температурный рекорд. В четверг, 24 июня, столбик термометра в столице достиг отметки в 33,8 градусов, что выше предыдущего рекорда для 24 июня, зафиксированный 143 года назад. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Превышен рекорд этого дня (24 июн - ред.) 1948 года. На станции ВДНХ температура 33,8 градуса. Это значит, что рекордное значение, которое было за 143 года наблюдений, оно было 33,5. Сейчас рекорд этого дня преодолен», - приводит РИА Новости слова синоптика, который отметил, что на данный момент зафиксирован только факт преодоления рекорда, значение максимума температуры будет известно только к вечеру.

Напомним, в столице уже не первый день регистрируют температурные рекорды, а днем ранее, 23 июня, в Москве был побит рекордный для июня температурный показатель - столбик термометра поднялся до плюс 37,4 градусов.