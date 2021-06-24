Синоптики пообещали, что жара в Москве спадет после дождей 29 июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гидрометцентре сообщили, что к следующему вторнику, 29 июня, произойдет понижение температуры, в столичном регионе ожидаются дожди. Температура местами опустится до 22 градусов.

"Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22…27° во вторник", - сказано в сообщении синоптиков.

Ранее в Москве был зафиксирован температурный рекорд для июня. Столбики термометра местами поднялись до 34,7 градусов. Для этого месяца, по словам специалистов, это абсолютный максимум. Такой температуры в Москве в июне не наблюдалось уже более 143 лет.