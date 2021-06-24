Филипп Киркоров ответил на включение в список угроз нацбезопасности Украины Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский певец Филипп Киркоров ответил на включение себя в список угроз национальной безопасности Украины. На своей странице в социальной сети Instagram артист отметил, этим событием можно только гордиться, ведь если певец становится угрозой для нацбезопасности государства, то такое государство можно только пожалеть.

Филипп Киркоров отметил, что внесение СБУ в «черный список» народного артиста Украины является абсурдом.

- Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах. Такие недалекие люди не понимаю, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становится еще популярнее. Мне жаль миллионы своих поклонников. Очень хочется, чтобы власти их страны поскорее подружились со своей головой, - подчеркнул певец.

Артист отметил, что продолжит любить украинский народ и украинские песни, а также саму Украину, но не как государство, а как страну.