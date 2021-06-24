МИД России: британскому послу заявлен протест после нарушения границы эсминцем Defender

В МИД России заявили, что британскому послу предъявлен протест после нарушения границы эсминцем Defender. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД России заявили, что британскому послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы и опасных провокационных действий британского эсминца Defender.

Напомним, что 23 июня британский эсминец зашел на три километра за государственные границы России в Черном море. Российская береговая охрана сделала несколько предупреждений, после чего открыла огонь. Российский самолет на пути следования британского эсминца сбросил три осколочно-фугасные бомбы. После этого Defender покинул территориальные воды РФ.

В Минобороны Британии опровергли факт нарушения границ эсминцем, заявив что корабль следовал по своему маршруту в международных водах.

В связи с инцидентов в МИД России был вызван военный атташе и посол. В Москве ситуацию с британским эсминцем назвали недопустимой и возмутительной.