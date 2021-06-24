Первый случай смерти от штамма ковида "дельта плюс" зафиксирован в Индии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс".

Эта мутация широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). Ученые выявили около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал его "вариантом, вызывающим беспокойство".

"Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — сказал журналистам министр штата Вишвас Саранг.

Смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая. О том, что стало причиной ее смерти стало известно только после проведения ряда анализов. Погибшая, как выяснилось, не была привита от коронавируса.