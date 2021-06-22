В Индии выявили более 20 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Дельта плюс»

В Индии выявили более 20 случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта плюс» Фото: REUTERS

В Индии выявлено 22 случая заболевания штаммом коронавируса «Дельта плюс», рассказал на онлайн пресс-конференции заместитель министра страны Раджеш Бхушан.

По его словам, индийский штамм «Дельта» зафиксирован в 80 странах, вариант «Дельта плюс» – еще в девяти. Среди них США, Великобритания, Швейцария, Япония, Польша, Китай и Россия. В Индии 16 случаев были зарегистрированы Махараштра, остальные – в Кералк и Мадхье-Прадеше.

Тем временем Минздрав республики предупредил власти этих штатов об опасности штамма «Дельта плюс». Как сообщается на сайте правительства Индии, новый вариант «вызывает серьезную озабоченность», так как в отличие от «Дельты» имеет более высокую скорость распространения и сильнее поражает легкие. Кроме того, не исключено, что «Дельта плюс» обладает способностью обходить защиту, формируемую антителами.

Напомним, штамм коронавируса «Дельта» обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Накануне ВОЗ заявила, что он распространился уже в 93 странах мира.

Как писал сайт kp.ru, почти у 90% заболевших коронавирусом в Москве был выявлен индийский штамм.