Мурашко посоветовал отказаться в жару от алкоголя и сладкой газировки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал россиянам рекомендации о питании в жаркие дни, чтобы избежать проблем со здоровьем.

"Необходимо пить больше обычной воды, откажитесь от сладких газированных напитков, напитков, содержащих кофеин. Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку он способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызвать нарушение ритма сердца. Также не переедайте", - сказал он в четверг журналистам.

Советы министра коснулись и одежды. Он отметил, что она должна быть максимально легкой и комфортной. Мурашко рекомендовал не находиться на солнце в пик его активности.

"Если почувствовали слабость, тошноту, головокружение, как можно скорее переместитесь в прохладное место, выпейте воды, отдохните. Если симптомы не проходят, вызовите врача", - сказал глава Минздрава.

Мурашко посоветовал в это время года особенно беречь себя людям с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью.

Напомним, ранее синоптики зафиксировали рекордные температуры для июня. Столбики термометров Москве поднялись почти до 35 градусов.