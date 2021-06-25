Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 25 июня 2021 года

Певица МакSим на вручении премии "Золотой граммофон", октябрь 2019 г. Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние здоровья певицы МакSим стабильное. Об этом СМИ на днях сообщили представители артистки. Марина Абросимова (настоящее имя певицы) все еще находится в медикаментозном сне.

К аппарату искусственной вентиляции легкие ее подключили из-за осложнений вызванных коронавирусом. Отметим, первые дни после госпитализации этот диагноз не подтверждался.

Врачи собирались вывести МакSим из комы 23 июня, но этого не произошло. Медики ждут пока все показатели нормализуются, сообщает СМИ ее помощница Яна Богушевская. Она же уверяет, что за пациентом установлено круглосуточное наблюдение.

Тем временем, поклонники вспомнили о давнем желании артистки пройти ритуал Причастия. Певицы МакSим ранее говорила, что пока еще не может покаяться в одном из своих грехов.

Напомним, проблемы со здоровьем у певицы начались во время концерта в Казани 12 июня. Признаки заболевания МакSим заметила раньше, но тесты не подтверждали коронавирус и артистка решила не отказываться от выступления. Через несколько дней после концерта ее госпитализировали.

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