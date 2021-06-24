Певицу МакSим отказываются причащать

Певица МакSим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Певицу МакSим должны были вывести из комы 23 июня. Однако этого не произошло. Артистке диагностировали тяжелую пневмонию. Звезда уже неделю находится в больнице. Она подключена к ИВЛ.

"Состояние стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются", - цитирует "СтарХит" помощницу МакSим.

Яна Богушевская уточнила, что сейчас за 38-летней певицей установлено круглосуточное наблюдение. Питается прикованная к постели знаменитость через зонд.

Поклонники надеются на скорейшее выздоровление звезды. И вспоминают в соцсетях признание кумира.

В одном из интервью знаменитость рассказывала, что она должна покаяться в грехе, чтобы быть допущенной к Причастию. Пока она не может этого сделать. "Дело в том, что меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своем грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нем не могу…", - отмечала она.

Верующая артистка уверена: "Бог всегда открывает перед тобой двери, и у тебя всегда есть путь, который ты можешь выбрать. Либо остаться за закрытой дверью, либо пойти за ним".

Вокалистка также сообщала Борису Корчевникову, что после жуткой аварии в 2019 году пристрастилась к алкоголю. В период восстановления она поправилась на 15 килограммов, а ее лицо сильно опухло. Из-за сильных переживаний знаменитость пристрастилась к алкоголю и заявила о том, что стала пить. "Да, я пила. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями", - откровенничала она.

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