Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Главы двух государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в четверг, 24 июня, говорится на официальном сайте Кремля.

В ходе разговора президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации договоренностей, которые были закреплены в заявлениях лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года. Главы России и Турции договорились продолжить координацию для восстановления транспортной инфраструктуры региона.

- Обсуждались также актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия. Эрдоган поблагодарил Путина за принятое российской стороной решение о возобновлении авиационного сообщения с Турцией и за начало поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в страну, - говорится в сообщении.

Российский лидер также поделился впечатлениями о недавних переговорах с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Женеве.