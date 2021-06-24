Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами переболевших коронавирусом к 30 июня 2021. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассчитывает обеспечить QR-кодами переболевших коронавирусной инфекцией жителей страны к 30 июня текущего 2021 года. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил заместитель главы ведомства Олег Качанов.

По его словам, получить такие QR-коды смогут около девяти миллионов переболевших граждан.

- Реестр переболевших есть в информационных ресурсах министерства здравоохранения. В настоящее время мы с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел, - сообщил замминистра в интервью телеканалу «Россия-24».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в российской столице летние веранды и сезонные кафе будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов только до 12 июня текущего года.

Напомним также, что с начала июля власти Подмосковья могут сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться вакцинированным от коронавирусной инфекции или переболевшим ей.