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Экономика24 июня 2021 22:08

Совладелец «Северстали» назвал «подарком Европе» временные экспортные пошлины на металл

Алексей Мордашов надеется на сбалансированные меры по сдерживанию роста цен на металлы
Ксения АНУФРИЕВА
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Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов назвал «подарком Европе» временные экспортные пошлины на металл. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов назвал «подарком Европе» временные экспортные пошлины на металл. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Основной совладелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что с пониманием относится к озабоченности правительства России по поводу роста цен на металлопродукцию, но рассчитывается, в постановлении кабмина меры по сдерживанию этого роста будут выглядеть сбалансированно. Об этом в четверг, 24 июня, говорится в его комментарии для журналистов.

На заседании 24 июня правительство объявило о введении экспортных пошлин на черные и цветные металлы с августа до конца декабря текущего года для стабилизации цен на металлопродукцию на внутреннем рынке государства.

- Хочется надеяться, что данные меры не затруднят доступ российской продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьезные ограничения для наших металлургических компаний. Сейчас зарубежные аналитики благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам и отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут, - сказал Алексей Мордашов.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании поручил кабмину должно срочно внести проекты решений по пошлинам на вывоз металлов.