Число пропавших без вести после обрушения многоэтажки во Флориде увеличилось до 99 Фото: REUTERS

Число людей, пропавших без вести после частичного обрушения многоэтажного жилого здания в американском штате Флорида, увеличилось до 99. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил телевизионный канал BNO News, ссылаясь на свои источники.

Тем временем телекомпания ABC сообщает, что жертвами обрушения жилого здания во Флориде стали по меньшей мере три человека.

До этого официальный представитель властей округа Майами-Дейд Салли Хейман рассказала, что под завалами рухнувшего строения могут находиться более 50 человек – именно столько жителей дома не вышли на связь после ЧП.

Напомним, 12-этажное здание в городе Серфсайд обрушилось сегодня вечером. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и правоохранители. Поисковые работы на поверхности уже завершены, сейчас спасатели приступили к разбору завалов. Глава штата Рон Десантис призвал местных жителей «готовиться к плохим новостям», учитывая масштаб разрушений.