Зеленский допустил референдум по разрыву связей Украины с Донбассом Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что вопрос разрыва связей Украины с Донбассом могут вынести на референдум, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.

- Считаю, этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать наш народ. Если не получится реализовать альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений с регионов будут голосовать граждане Украины, - сказал политик в интервью на телеканале «1+1».

Как писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский также заявил, что администрации президентов России и Украины обсуждают возможные сроки и место будущей встречи глав государств. Украинский президент считает, что его встречи с Путиным и Байденом могут активизировать процесс реализации минских договоренностей.

Напомним, в мае на пресс-конференции по итогам второй годовщины Зеленского на посту президента глава Украины заявил, что на всеукраинский референдум необходимо вынести вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.